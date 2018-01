Bird aprova US$ 100 milhões para micronegócios na China

O Banco Mundial (Bird) aprovou um crédito de US$ 100 milhões para apoiar pequenos negócios e o desenvolvimento econômico sustentável na China, informou um comunicado da entidade nesta quarta-feira, 20. A China tenta aumentar a eficácia de seu crescimento econômico e diversificar seus recursos, criando empregos e respeitando o meio ambiente. Uma potencial fonte de crescimento é apoiar as pequenas e médias empresas e os micronegócios, em sua maioria privados. Apesar de sua contribuição para a economia chinesa, eles são um setor esquecido na concessão de créditos dos bancos nacionais. O Projeto de Financiamento de Micro e Pequenas Empresas espera também apoiar o Banco Chinês de Desenvolvimento (CDB, estatal) na concessão de créditos e dar ajuda técnica às empresas financeiras para que apresentem serviços no varejo.