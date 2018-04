Bird condiciona empréstimo a acordo entre Argentina e FMI O presidente do Banco Mundial (Bird), James Wolfensohn, disse hoje, durante a reunião conjunta de Primavera do FMI/Bird, que a liberação do empréstimo de US$ 700 milhões já aprovados e disponíveis para programas sociais na Argentina está condicionada conclusão das negociações de um novo programa econômico entre o FMI e o governo argentino. O Bird anunciou em março passado a liberação de US$ 100 milhões dentro de um programa de emergência. Além disso, uma quantia adicional de até US$ 700 milhões poderá ser redirecionada para programas sociais, afirmou. Na semana passada, a primeira-dama da Argentina, Chiche Duhalde, veio a Washington para solicitar a aceleração da liberação desse empréstimo, que já foi aprovado pelo Bird. ?Estamos esperando que, após o ministro da Economia, Jorge Lenicov, concluir suas conversas com a diretoria do Fundo na sua visita a Washington neste final de semana, vamos ter uma idéia de como e quando esses recursos poderão ser liberados?, afirmou Wolfensohn. ?Há recursos disponíveis para propósitos especiais na Argentina, mas sua liberação estará ligada a uma solução final da negociação entre o FMI e o governo argentino?, acrescentou.