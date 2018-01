Bird defende que gasto social seja considerado investimento O diretor do Banco Mundial (Bird) para o Brasil, Vinod Thomas, e o secretário adjunto do Tesouro, Tarcísio Godoy, somaram vozes nesta segunda-feira para defender, diante de representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI), que os gastos brasileiros em educação, saúde e combate à pobreza sejam tratados como investimento. Atualmente, essas despesas entram na vala comum do gasto público corrente e, assim, são considerados fatores de redução da poupança pública e dos investimentos. "A inclusão social no Brasil com certeza contribuiria para o crescimento", disse Thomas, lembrando que os atuais índices de pobreza excluem do mercado consumidor e produtor milhões de pessoas. O diretor do Bird explicou que, em estudo sobre os componentes do crescimento feito pela sua instituição, a educação aparece com destaque como fator de indução de um melhor desempenho econômico, mais do que os próprios investimentos públicos. E completou: "O Brasil tem uma parte considerável dos seus gastos em saúde e educação." Na mesma linha, Godoy opinou que alguns gastos sociais do governo muito bem poderiam estar sendo contabilizados como investimento e não despesas correntes, pela sua qualidade diferenciada. A própria elevação do gasto social no Brasil, de acordo com os números do governo, compensaria a queda nos recursos disponíveis para os investimentos clássicos. Isoladamente, os investimentos do governo federal caíram do patamar de 0,85% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2001 para 0,52% em 2004, enquanto as transferências para programas de renda mínima cresceram de 0,05% para 0,32% no mesmo período. Ou seja, somando os dois tipos de gasto, passa-se de 0,90% do PIB para 0,84%. O grande problema, constatam os especialistas, é o crescente peso da Previdência Social e da Assistência Social sobre as contas públicas. No Brasil, por exemplo, elas pularam de 6,15% do PIB em 2000 para 7,53% em 2004. "Não há dúvida de que, no Brasil, uma parte do ajuste fiscal se fez às custas dos investimentos, mas de outra parte também há um aumento significativo das despesas correntes, como da seguridade social", afirma a diretora do Departamento Fiscal do FMI, Teresa Ter-Minassian.