Bird destinará US$ 1 bilhão à Argentina se FMI aprovar memorando O presidente do Banco Mundial (Bird), James Wolfensohn, afirmou que concederá uma linha de crédito no valor de US$ 1 bilhão para a Argentina, se o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovar a carta de intenção assinada pelo governo argentino na última quinta-feira. Segundo Wolfensohn, o dinheiro será destinado à assistência social. Na semana passada, o governo argentino assinou um memorando de entendimento com o FMI para refinanciar as dívidas que vencem até o dia 31 de agosto. Porém, a diretoria do Fundo ainda terá que aprovar o documento, em reunião marcada para a próxima quinta-feira, informou o site do jornal Ámbito Financiero.