Bird e BID colocam US$ 7 bi à disposição do Brasil Os ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão informaram em nota conjunta informando que o Banco Mundial (Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estão colocando à disposição do Brasil US$ 7 bilhões. Esses recursos, segundo a nota, fazem parte do programa de cooperação a ser desenvolvido nos próximos 18 meses. De acordo com a nota, o Banco Mundial está prevendo recursos de US$ 4,5 bilhões, dos quais US$ 2 bilhões adicionais aos recursos regularmente alocados. O BID está prevendo recursos de US$ 2,5 bilhões, dos quais US$ 1 bilhão adicional ao recuros regularmente alocados. Portanto, dos US$ 7 bilhões colocados à disposição pelos dois organismos, US$ 3 bilhões são adicionais. Os recursos serão desembolsados, informa a nota, no contexto de projetos a serem negociados individualmente pelas instituições em suas áreas de trabalho. Segundo o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Marcus Caramuru, o Brasil poderá contar até o final do ano com US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões dos US$ 7 bilhões disponibilizados hoje pelo Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). "Isso é uma estimativa. Não é compromisso", disse o secretário, por telefone, de Washington. Segundo ele, o desembolso dos recursos dependerá do que "poderemos avançar em reformas e entendimentos com o Bird e BID". Segundo Caramuru, os entendimentos acertados hoje com os dois bancos tem o "mesmo espírito" do programa acertado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que é o de dar suporte ao balanço de pagamentos do País. "O espírito é o mesmo do acordo com FMI. Identificando a possibilidade de uma lacuna no balanço de pagamentos, se garante os recursos para preencher essa lacuna. Se esse buraco se materializar, se tivermos dificuldades no acesso de financiamento privado, os recursos estarão disponíveis", disse o secretário, integrante da missão negociadora do Brasil junto ao FMI, Bird e BID. Detalhe Após confirmar o apoio às políticas brasileiras, o Banco Mundial afirmou que o progresso social e econômico do Brasil foi impressionante durante a última década. "Reformas estruturais e sociais implementadas no Brasil nos últimos anos formam uma base sólida para o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza", afirmou em comunicado o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, David de Ferranti. Os US$ 2 bilhões adicionais sobre o montante previamente acertado de recursos para o Brasil têm como base um acordo com Brasília sobre as reformas de políticas setoriais e a continuidade do apoio por parte do País a reformas que mantenham o Brasil no caminho para a estabilidade e o crescimento. As áreas específicas a serem cogitadas para o aumento dos financiamentos são a política fiscal, incluindo a consolidação de reformas nas áreas de responsabilidade fiscal, previdência social e tributária; desenvolvimento humano, incluindo a consolidação e expansão das recentes conquistas nas áreas de educação, saúde e proteção social; gerenciamento ambiental, incluindo a melhoria da capacidade de fiscalização das políticas ambientais e adoção de políticas ambientais; setor financeiro, incluindo a institucionalização da responsabilidade monetária e de salvaguardas para o sistema bancário; e arcabouço regulatório para melhorar o clima para investimentos e possibilitar o crescimento sustentado e as exportações. O Banco Mundial disse continuar pronto a apoiar as políticas brasileiras e a trabalhar com o governo para dar continuidade à agenda de reformas. apoio da comunidade internacional é importante para restabelecer a confiança nos mercados financeiros e ajudar o Brasil a continuar a fazer progressos sociais e econômicos. ?O Banco Mundial está pronto para fazer a sua parte", disse Vinod Thomas, diretor do Banco Mundial para o Brasil.