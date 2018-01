Bird e BID estariam pressionando FMI para acordo com Argentina Depois do esfriamento das relações entre o governo Duhalde e o Fundo Monetário Internacional (FMI), por conta do calote argentino de US$ 805 milhões ao Banco Mundial, as negociações com o organismo financeiro estariam novamente entrando nos trilhos. Hoje, dia da partida da missão do FMI de Buenos Aires, o governo respirava um pouco mais aliviado e recuperava a esperança de conseguir um acordo - mesmo que seja de curtíssima duração - para reprogramar as dívidas com os organismos financeiros. A virada teria sido causada pelas pressões feitas ao Fundo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (Bird), além de alguns governos dos países do Grupo dos Sete. No entanto, estes países também teriam indicado que seria "conveniente" para a Argentina pagar a dívida em atraso com o Banco Mundial. Nesta quarta-feira, a Argentina obteve um apoio claro por parte da Espanha. O primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, pediu ao diretor do FMI, Horst Köhler, que ajude a Argentina. Aznar teria destacado a Köhler que "o país não pede um novo financiamento, mas sim, um refinanciamento de sua dívida". Durante uma conversa telefônica com Duhalde, Aznar lhe disse que o país poderá fechar um acordo em breve com o FMI. Ontem, Duhalde havia declarado que Aznar era "o advogado de defesa da Argentina na Europa". No 17 de janeiro, a Argentina terá que pagar US$ 800 milhões ao BID. Além disso, até o fim desse mês, terá de honrar um vencimento com o FMI, de US$ 1,065 bilhão. A expectativa é que antes desse prazo o governo Duhalde consiga fechar um acordo que valeria pelo menos até maio de 2003, quando deve assumir o novo presidente da República. Mas o problema é que o Fundo não está satisfeito com a Argentina no que diz respeito ao cumprimento das exigências. O Orçamento de 2003, que está sendo analisado esta semana pelo Congresso Nacional, não permitiria o superávit fiscal primário de 2,5% tal como exige o FMI. O clima entre os dois lados ainda é de desconfiança mútua. Extra-oficialmente, afirma-se que os representantes do Fundo não acreditam nos dados econômicos fornecidos pelos argentinos (especialmente a alta da arrecadação tributária, tanto federal como nas províncias), enquanto que os integrantes do ministério da Economia ressentem-se das constantes exigências de ajuste por parte do FMI.