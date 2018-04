Bird e FMI discordam do Brasil sobre forma de reestruturar dívida O presidente do Banco Mundial (Bird), James Wolfensohn, apoiou a proposta para um novo modelo de reestruturação da dívida soberana apresentada pela vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger, discordando da posição do Brasil, que teme que a adoção de um mecanismo oficial para declaração de moratória de países afugente os investidores estrangeiros de mercados emergentes. "O Brasil e outros países têm apresentado um ponto importante que deve ser considerado, mas minha experiência mostra que há muitos pontos a favor de se encontrar uma base para que, se um país estiver com problemas, você possa estabelecer um corte na hora de se fazer a contabilidade", afirmou Wolfensohn. "O objetivo é trazer dinheiro novo e ajudar esse país a sair dessa situação negativa". O segundo ponto salientado por Wolfensohn é o de que é preciso incluir todos os credores em qualquer reorganização de dívida. "Mas isso não é possível hoje", disse. Normas Wolfensohn comentou que o objetivo das propostas do FMI e do secretário de Tesouro norte-americano, Paul O´ Neill, é de tentar conseguir suporte internacional para estabelecer procedimentos de concordata. "Se conseguirmos consenso para fixar esses procedimentos, será muito positivo. Um mecanismo com tal objetivo não irá desestimular investidores significativamente porque eles já lidam com concordatas nos seus respectivos mercados domésticos", afirmou. O presidente do Bird ressaltou que as propostas para um novo modelo de reestruturação da dívida soberana deveriam merecer maior atenção. "O mercado mundial de dívidas seria mais racional se encontrássemos uma base para resolver esse tipo de problema, assegurando que todos os participantes do mercado possam contribuir para a solução da dívida", disse. Tribunal O FMI, via Anne Krueger, propôs a criação de um tribunal internacional para permitir que países insolventes entrem em concordata. O objetivo é facilitar a reestruturação da dívida desses países. Por sua vez, o subsecretário do Tesouro norte-americano, John Taylor, sugeriu a introdução de Cláusula de Ação Coletiva, que permite ao país que emitiu títulos de convocar os credores para a renegociação da dívida desde que conte com adesão de 85% a 90% do total de credores.