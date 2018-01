Bird entrega relatório sobre setor elétrico à Aneel O Banco Mundial (Bird) apresentou ontem à diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relatório sobre a regulação do setor elétrico brasileiro. A informação foi dada hoje pela assessoria de imprensa da Aneel, que divulgou nota sobre o assunto. O relatório "O Fortalecimento da Estrutura Regulatória e Institucional do Setor Elétrico Brasileiro" foi elaborado no ano passado, segundo a Aneel, a partir de uma série de entrevistas com autoridades federais e estaduais, técnicos e consultores do setor elétrico. De acordo com a Aneel, o relatório destaca a importância da autonomia, da independência e da transparência da Agência para o exercício de suas atribuições legais. O estudo analisa também o relacionamento da Aneel com os diversos agentes do setor elétrico, inclusive o governo federal. O relatório foi feito por uma equipe de consultores internacionais, coordenados pelo diretor executivo do Harvard Electricity Policy Group, Ashley Brown, e o especialista Ericson de Paula, da DCT Energia. A Aneel não divulgou o conteúdo do relatório.