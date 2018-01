Bird está mais otimista com a América Latina do que FMI O Banco Mundial (BM) se mostrou nesta sexta-feira mais otimista que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e previu que a economia da América Latina crescerá 5% em 2006 e 4,5% em 2007. O FMI calculou em seu último relatório de perspectivas econômicas para a América Latina, apresentado na Cidade do México, que o crescimento da região será de 4,75% em 2006 e 4,25% em 2007. O economista-chefe para a América Latina do BM, o colombiano Guillermo Perry, afirmou em entrevista coletiva na capital mexicana que o bom desempenho latino-americano se deve ao crescimento da economia mundial e à elevada demanda das matérias-primas, com alta dos preços. O crescimento médio da região nos últimos três anos tem sido de 5%, o que Perry qualificou como um dos melhores resultados "das últimas décadas". Além disso, ele afirmou que a "ampla" liquidez internacional, que permite taxas de juros baixas, gerou uma melhora "significativa" do panorama macrofinanceiro latino-americano, ajudada pelas reformas estruturais que os países da região adotaram nos anos 90. Perry admitiu que "pode haver alguma" desaceleração na economia americana, mas descartou que seu efeito seja "muito drástico". No entanto, ele avisou que o desaquecimento dos Estados Unidos terá um efeito maior no México e na América Central, cujas economias estão muito ligadas à americana. Já as nações do Cone Sul têm mercados "mais diversificados", comparou. O economista-chefe do BM sustentou que os efeitos de uma desaceleração nos EUA para a América Latina serão menores que os de 2000, porque vários fatores compensariam o problema. A reativação da economia européia é mais alta que o esperado e está "ganhando força". Além disso, o comportamento dinâmico dos países asiáticos permite manter em alta a demanda e os preços das matérias-primas Latino-americanas. O funcionário do Banco Mundial afirmou ainda que os países da região melhoraram sua produtividade e estão competindo "bem" nos mercados internacionais. "Há um avanço enorme", insistiu Perry, destacando que atualmente muitos países latino-americanos têm superávit em contas correntes, maiores reservas internacionais, dívidas reestruturadas a longo prazo e menos vulnerabilidade.