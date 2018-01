Bird não apoiará projetos que não respeitam ambiente O diretor do Banco Mundial (Bird), Axel Van Trotsenburg, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o organismo "é totalmente cuidadoso com o meio ambiente e não financiaria um projeto que não o respeitará", numa resposta direta ao governo argentino, que critica o Bird pelo crédito em estudo para a conclusão das obras da fábrica de celulose Botnia. A secretária do Meio Ambiente da Argentina, Romina Picolotti, disse que "se está gerando um clima de preocupação" no organismo porque "a Argentina tem direitos muito importantes e este é um caso líder de como o Banco está se comportando de forma negligente". A Argentina está pressionando o Bird para não conceder o financiamento à finlandesa que está instalando sua fábrica às margens do Rio Uruguai, na cidade de Fray Bentos. Em entrevista concedida por telefone a algumas rádios de Buenos Aires, Trotsenburg disse que os empréstimos concedidos avaliam também as questões ambientais. O organismo tem que decidir até o dia 16 próximo se vai conceder ou não o empréstimo de US$ 170 milhões para a conclusão da obra que já está bastante adiantada, com 65% das obras prontas. A secretária de Meio Ambiente foi a advogada dos ambientalistas e moradores da cidade argentina de Gualeyguachú, que fica em frente à Fray Bentos, tendo apenas o rio dividindo a fronteira. Picolotti encontra-se em Washington, representando o governo argentino no lobby contra a Botnia. O Uruguai, por sua vez, também enviou sua delegação para defender os interesses dos investimentos da empresa no país. O presidente Tabaré Vázquez já perdeu uma parte dos investimentos com a desistência da espanhola Ence de se instalar em Fray Bentos por causa do conflito com a Argentina. A Ence afirma que mantém seu projeto de instalar-se no Uruguai, mas não anunciou o novo local. Fontes do governo argentino acreditam que a espanhola não levará nenhum projeto adiante enquanto houver conflito. O presidente argentino, Néstor Kirchner, enviou Picolotti com uma carta pedindo a não aprovação do crédito até que a Corte Internacional de Haia decida sobre o assunto.