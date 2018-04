Bird pode emprestar US$ 5 bilhões para o México O Banco Mundial (Bird) disse que pode emprestar até US$ 5 bilhões ao México entre 2003 e 2005 para financiar uma variedade de projetos sob o seu programa de Estratégia de Assistência a Países. Em nota divulgada em Washington, o Banco Mundial disse que seu conselho de diretores reuniu-se para discutir a estratégia para o México e observou "um progresso destacável ao longo dos últimos três anos, aprofundamento de sua democracia, fortalecimento de suas instituições e obtenção de estabilidade macroeconômica". O Banco Mundial disse que continuará a trabalhar com o governo mexicano para reduzir a pobreza no país, onde cerca de 45 milhões de pessoas são pobres, de uma população de 97 milhões, e a renda per capita anual é de pouco mais de U S$ 5.000. "O México também está exposto às forças econômicas globais voláteis e precisa renovar muito de sua infra-estrutura, enquanto aprofunda as reformas do seu setor financeiro e da administração pública para continuar competitivo", diz a nota. O Banco Mundial disse que dará suporte "às reformas políticas em impostos, mercados de trabalho e administração de gastos públicos, focando uma abordagem baseada em resultados". Entre os projetos que o banco irá apoiar estão a modernização do sistema de irrigação de plantações, financiamento rural e infra-estrutura básica em áreas rurais e projetos relacionados à saúde, educação e meio ambiente.