Bird projeta alta do PIB da AL em 2003 e 2004 O Produto Interno Bruto (PIB) da região formada por América Latina e Caribe deve crescer 1,8% em 2003 e 3,7% em 2004, segundo um novo relatório do Banco Mundial divulgado hoje. Neste ano, a economia regional recuará 1,1%, resultado do impacto da crise argentina. Excluído o país vizinho, o PIB regional seria de 0,7% neste ano, segundo o Bird. Em 2001, a região teve expansão de 0,4%. Além da compressão dos fluxos líquidos de capital para a região (cerca de 50%), por conta da crise argentina, as incertezas em relação às eleições no Brasil também abalaram a confiança dos investidores, reduzindo o ritmo da recuperação regional. De acordo com o relatório "Perspectivas Econômicas Globais e os Países em Desenvolvimento 2003", o ambiente externo para a maioria dos países da América Latina foi mais adverso do que se esperava. "Foi um ano difícil para a região, mas não está havendo crise regional", afirmou Guillermo Perry, economista sênior do Bird para a região. "Diversos países mostraram excepcional capacidade de recuperação em face dos baixos preços dos produtos primários e do crescente ágio de risco." O comércio exterior da região cresceu apenas 1,2% neste ano. O principal autor do trabalho, Richard Newfarmer, acredita que o comércio com os EUA é fundamental e a Europa é fundamental para a recuperação regional. Por isso, insiste que a remoção das barreiras ao comércio e dos subsídios dos países ricos é "mais importante do que nunca." Para 2003 e 2004, o Banco Mundial acredita no fortalecimento da economia mundial, com aumento nos volumes de comércio, nos preços dos produtos primários e nos fluxos de capital. "O pior já passou. A Argentina estabilizou-se um pouco e, passadas as eleições no Brasil, esperamos que se firme a confiança dos investidores e menor aversão ao risco", disse Perry.