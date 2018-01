Bird quer ampliar empréstimos para países em desenvolvimento O Banco Mundial (Bird) pretende ampliar para US$ 6 bilhões, em 2006, os seus empréstimos para países em desenvolvimento na área de política habitacional. Segundo o gerente-geral para o Desenvolvimento Urbano do Banco Mundial, Eleutério Codato, há uma demanda maior dos países em desenvolvimento, em particular Brasil, China e Índia, para que a instituição volte a financiar projetos na área de infra-estrutura. Ele lembrou que na década de 90, principalmente, o banco direcionou mais recursos para as áreas de proteção social, como saúde e educação e financiamento de projetos que para ajustes macroeconômicos desses países. "Agora estamos voltando a ampliar os investimentos em infra-estrutura", disse Codato, que participou hoje do seminário Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, organizado pelo Banco Mundial e pelo Ministério das Cidades. Ainda segundo o representante do Banco Mundial está em estudos na área técnica do banco um mecanismo de financiamento aos municípios dos países em desenvolvimento, que não exija o aval do governo federal. Ele evitou, no entanto, antecipar detalhes desse estudo, afirmando que a instituição preza, antes de tudo, as condições fiscais de cada tomador de empréstimo, para evitar o calote.