Bird suspende empréstimo de US$ 1,8 bi para a Argentina O Banco Mundial (Bird) confirmou que o governo argentino não realizou nenhum pagamento correspondente a uma cota que deveria resgatar de um empréstimo, e que venceu há 60 dias. A partir desta situação irregular, diz o jornal La Nacion na sua edição de hoje que o Bird suspendeu todos os desembolsos dos programas que possui com a Argentina, como o de um novo empréstimo de US$ 1,8 bilhão, disse o diretor de Assuntos Externos do Bird, Christopher Neal. Diz ainda o La Nacion que uma fonte do Banco Mundial assinalou que a suspensão de novos desembolsos implique na suspensão dos recursos já liberados e que estão em contas bancárias na Argentina. E um exemplo foi citado, como os recursos que se utilizam para pagar os salários dos funcionários que estão trabalhando para organismos internacionais no País.