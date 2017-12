Bird vê Consenso de Brasília após Consenso de Washigton O representante do Banco Mundial (Bird) no Brasil, Vinod Thomas, fez muitos elogios hoje ao governo Lula ao dizer que começa a cristalizar-se na comunidade internacional a idéia de um Consenso de Brasília como sucessor do Consenso de Washington. "O mundo está muito interessado no Brasil nesse momento", disse. Diferente do Consenso de Washington, que prega a estabilização macroeconômica como pré-requisito para solucionar os problemas de desigualdade de renda e desenvolvimento, o Consenso de Brasília sustenta que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, afirmou. Segundo Thomas, o primeiro ano do governo petista chama a atenção da comunidade internacional por iniciativas como a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), um canal de comunicação entre o governo e a sociedade civil. Também desperta interesse programas como o Bolsa-Família, o Fome Zero, além das reformas econômicas, como a da Previdência, e a adoção das Parcerias Público-Privadas (PPP). "No campo macroeconômico, todo mundo sabe o quanto o Brasil melhorou", disse. Ele também atribui o interesse do mundo pelo fato de o País decidir atacar o problema da desigualdade de renda. "96% da população mundial mora em países onde há mais igualdade", disse. "Não havia sido reconhecido antes que a desigualdade tem um papel no contexto do crescimento." Por todas essas razões, disse Thomas, há uma grande curiosidade sobre o desfecho das propostas de Lula para o Brasil. "Ainda é cedo para avaliar, mas pode ser que o Brasil se torne um modelo para outros países em desenvolvimento", disse. O representante do Bird participou de uma conferência internacional promovido pelo CDES.