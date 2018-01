BIS detecta queda do crédito para o Brasil em 2002 As incertezas que rondaram o Brasil durante as eleições presidenciais, no ano passado, fizeram com que os bancos internacionais diminuíssem suas linhas de crédito ao Brasil em 26% nos meses que precederam as eleições. As informações são do relatório mensal do Banco Internacional de Compensações (BIS), publicado ontem na Basiléia. O documento mostra que grande parte dos países latino-americanos sofreu uma queda no nível dos empréstimos e de créditos em 2002. De acordo com o estudo, os bancos que mais cortaram créditos ao Brasil foram as instituições financeiras dos Estados Unidos, Espanha, Itália e Inglaterra. O BIS ainda aponta que, diante da queda, os créditos ficaram no patamar de US$ 6,6 bilhões, poucos dias antes das eleições. Quanto aos empréstimos internacionais ao Brasil, 65% do volume no segundo semestre de 2002 foi para o setor privado, 22% para os bancos e apenas 12,6% para o setor público. Segundo o BIS, além do Brasil, o México também sofreu com as desconfianças dos bancos internacionais. Os créditos ao mexicanos caíram 7%, devido ao comportamento dos bancos dos Estados Unidos e da Espanha. A exposição dos bancos internacionais na América Latina foi reduzida drasticamente e, no final do ano passado, 17% de toda a queda dos empréstimos para economias emergentes tinha sido causada pela reação das instituições financeiras em relação ao continente latino-americano. A América Latina também foi responsável por boa parte da redução dos empréstimos feitos pelos Estados Unidos, que sofreram uma queda de 6% no terceiro trimestre de 2002. Um dos únicos países que aumentou seus empréstimos no final do ano passado foi o Japão, apesar da recessão no país. O Japão aumentou seus empréstimos em 3% no terceiro trimestre do ano.