BIS está surpreso com rápida recuperação brasileira A avaliação do Banco Internacional de Compensações (BIS) é de que a recuperação do Brasil, ocorreu "mais rápido do que se esperava". A avaliação foi comentada pelo porta voz da entidade, Sir Edward George, presidente do Banco Central da Inglaterra. Segundo ele, o desempenho da economia brasileira e "bons sinais vindos da Argentina, apontam uma melhoria na situação geral da América Latina". Sir Edward presidiu a reunião da manhã de hoje no BIS e que contou com a presença do presidente do Banco Central brasileiro, Henrique Meirelles, que falou do comprometimento do Governo em seguir com as reformas. "Ficamos encorajados com o relato feito pelo representante brasileiro", afirmou Sir Edward George.