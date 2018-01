Biscoitos e papel higiênico serão investigados A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda vai abrir processo administrativo para averiguar se há indícios de formação de cartel de fabricantes de biscoitos e papel higiênico. A informação foi dada na tarde de ontem pelo secretário, Cláudio Considera, após reunião com representantes do Procon - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo -, do Instituto de Perdas e Medidas (Ipem) e as associações brasileira e paulista de supermercados (Abras e Apas). O alerta foi feito pelas entidades em razão da alteração verificada nos últimos dias nos pesos e metragens de alguns produtos sem a respectiva informação da mudança nas embalagens, nem o ajuste proporcional de preços. Segundo a diretora-executiva do Procon-SP, Maria Inês Fornazaro, esta prática apresenta-se como tendência no mercado sendo verificada por algumas marcas de papel higiênico, fraldas, biscoitos, sabonetes, ovos, sabão em pó, desodorantes, pós para bolos, pudins e gelatinas. No caso do sabão em pó, a prática foi registrada já no final do ano passado, quando o peso dos pacotes caiu de 1 kg para 900g. Depois de muita discussão, as empresas concordaram em julho em retomar até o final do ano as embalagens de 1 kg. Considera afirmou que inicialmente serão investigadas apenas as indústrias de papel higiênico e biscoitos. Nestes dois setores, as maiores companhias adotaram esta prática. Primeiras medidas contra a prática Considera informou que na próxima segunda-feira está marcada uma reunião com os representantes destes setores, além do Procon e dos supermercados. Mas alertou que o governo não tem como tomar nenhuma providência antes do término do processo administrativo. Neste caso, a decisão caberá ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), caso fique comprovada a formação de cartel. Segundo ele, no Brasil não existe mais controle de preços que hoje são balizados pela própria concorrência. "Sob o ponto de vista do comércio, as indústrias podem mudar tudo, mas têm que ter o alerta nas embalagens", reforçou, admitindo também que a prática adotada por algumas empresas resulta em aumentos. "Não se discute que se trata de um aumento de preços que pode estar disfarçado". O Procon-SP, segundo Maria Inês, está elaborando uma lista com os produtos alterados que serão divulgados pela imprensa. Esta será a primeira medida do órgão contra a prática. Paralelamente a fundação pode, com base em dados que comprovem a prática, realizar a aplicação de multas, pois a medida fere normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Está na alçada do Procon também encaminhar ao Ministério Público um pedido de inquérito por crime contra as relações de costume. O caso mais gritante, segundo ela, tem sido dos desodorantes cujas embalagens perderam completamente a padronização, uma vez que o conteúdo desses produtos tem variado de 47g a 54g, o que impossibilita a comparação por parte do consumidor. "É uma questão de má-fé e de lesão ao consumidor", destacou a diretora do órgão.