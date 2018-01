Biscoitos maquiados não sairão das prateleiras O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, informou que os biscoitos com alteração no peso não sairão das prateleiras dos supermercados. "As empresas vão realizar uma contra-propaganda nas gôndolas informando ao consumidor sobre as mudanças no produtos", disse, depois de participar de reunião no Ministério com as empresas produtoras de biscoito, governo e órgãos de defesa do consumidor de todo o País. Durante o encontro, as empresas alegaram que não diminuíram o preço dos produtos porque foram acrescentados novos ingredientes, como as vitaminas. Mesmo assim, o setor decidiu padronizar o peso das embalagens dos biscoitos que compõem a cesta básica em 200 gramas (água e sal, maria, maizena, e cream craker). O Ministério da Justiça já notificou 24 empresas de diversos setores que terão de justificar a redução do peso nas embalagens sem alterar o preço para o consumidor. Segundo o secretário, essa estratégia foi considerada um indício de fraude de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). "Exigimos o mínimo de transparência, boa fé e ética com os consumidores", afirmou.