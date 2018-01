Biscoitos podem ter embalagem padronizada Mesmo sem aprovação, os fabricantes de biscoitos estudam uma maneira de adotar uma padronização de peso das embalagens para tentar resolver as divergências de preços que vêm sendo registradas com as alterações de pesos dos produtos. A questão será discutida nesta semana. A informação foi dada pelo presidente da Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos (Anib), Cid Maraia, que esteve reunido esta tarde com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera. A reunião foi convocada pelo próprio secretário diante de denúncias levadas pelos supermercados e pelo Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, sobre a alteração de pesos de diversos produtos sem a respectiva compensação de preços. Maraia informou, após a reunião com os associados, que as empresas devem se reunir com o Procon e o Ministério da Justiça para discutir alternativas para o problema. Segundo ele, a padronização pode ser uma delas, a exemplo do que fizeram indústrias de sabão em pó que, no ano passado, reduziram o peso do produto de 1 quilo para 900 gramas. Em julho, essas indústrias decidiram que voltarão a produzir embalagens de 1 quilo até o final do ano. A questão, segundo ele, neste setor de biscoitos é muito complexa, pois existem cerca de 500 empresas fabricantes, sendo que apenas 150 são de médio e grande porte. A marca Líder possui aproximadamente 10% do mercado e um conjunto de 20 a 25 outras empresas têm quase 30% do mercado. O empresário negou que as empresas tenham agido de má-fé com relação à alteração das embalagens. Ele explicou que desde 1994 uma portaria do Inmetro (Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) revogou a padronização do peso dos biscoitos por conta do Mercosul. Por isso, cada uma estaria livre para fabricar embalagens de qualquer peso. Consumidor vai pagar mais por biscoitos Maraia alertou que em setembro os biscoitos deverão sofrer um aumento de 12% por conta das altas no preço da farinha de trigo e da gordura, utilizadas na fabricação do produto. Essas matérias-primas, segundo ele, foram afetadas pela variação do dólar.