Biscoitos terão embalagens padronizadas As indústrias de biscoitos passarão a comercializar este produto em embalagens padronizadas de 200 gramas. Na próxima semana, o setor vai firmar, com representantes dos Ministérios da Justiça e da Fazenda, Procons e entidades de defesa do consumidor, um "termo de ajustamento de conduta" para regulamentar as práticas comerciais do setor. Em compensação, ficarão suspensos todos os processos administrativos em andamento contra as fabricantes de biscoitos por terem reduzido o peso das embalagens, mas sem a proporcional redução do preço (embora mantendo os preços do produto). O anúncio foi feito há pouco pelo secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, depois de reunião com representantes dos fabricantes de biscoitos, da Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), de entidades de defesa do consumidor e Procons. O problema nas embalagens dos biscoitos surgiu depois que uma portaria baixada pelo Inmetro, em 14 de janeiro de 1994, que desregulamentou o peso dos produtos fabricados no País, entre eles o dos biscoitos. "O acordo me pareceu bom para o consumidor", disse Paulo de Tarso, depois da reunião de hoje. O presidente da associação representativa dos fabricantes de biscoitos, Cid Maraia de Almeida, disse que, já a partir de amanhã, as empresas começarão a veicular campanhas publicitárias para informar o consumidor das modificações nas embalagens do produto.