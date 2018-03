Black Friday alavanca vendas de pneus em supermercados

Bens duráveis estão entre os tipos de produtos cuja venda mais aumentou nos supermercados durante a Black Friday, que ocorreu na última semana. Dados da NeoGrid/Nielsen apontam crescimento da ordem de até 8 vezes nas vendas em algumas categorias.

O produto cuja venda mais cresceu foram os pneus, com vendas 8,19 vezes maiores na sexta-feira da Black Friday na comparação com a média de unidades vendidas nas três sextas-feiras anteriores. O levantamento considerou informações de mais de 100 redes de varejo brasileiras.

Eletrodomésticos da linha branca (como geladeiras, aparelhos de micro-ondas e lavadoras) e pequenos eletrodomésticos ocupam a segunda e a terceira posição entre os mais vendidos. Nestes casos, as vendas foram multiplicadas por 6,4 e 5,2 vezes ante uma sexta-feira comum.

Aparelhos de celular e eletrônicos da linha marrom (aparelhos de som e imagem) também estão entre as principais altas. As vendas de telefones celulares aumentaram em 3,93 vezes e as da linha marrom, em 3,81 vezes.

Fora do segmento de duráveis, as bebidas alcoólicas aparecem em destaque, com vendas aumentando em cinco vezes na comparação com uma sexta-feira comum.