Black Friday promete descontos de até 80%; confira as principais ofertas

SÃO PAULO - Cafeteiras, eletroeletrônicos, roupas, remédios, passagens aéreas e até uma noite no motel. A megaliquidação Black Friday, que será realizada nesta sexta-feira, reunirá milhares de produtos e serviços com descontos de até 80%.

Entre as empresas que aderiram ao evento estão Adidas, Americanas.com, Azul, CVC, Dafiti, Dell, Hering, HP, Marisa, Mercado Livre, Netfarma, Nike, O Boticário, Saraiva e VivaReal.

Shoppings de São Paulo também vão investir em ações durante a semana para atrair clientes, além dos descontos promovidos pelos lojistas. O Eldorado vai funcionar até a meia-noite na sexta-feira, com 50% de desconto no estacionamento. Já no sábado vai contar com um DJ a partir das 20h.

O shopping D vai apostar no sorteio de bicicletas. Na sexta-feira, se o sorteado ainda estiver no centro comercial, ganha um carro na hora. Já o Ibirapuera, o Shopping Light e o Cidade São Paulo vão disponibilizar guias e vouchers das promoções para os visitantes.

Faturamento. Para o organizador do blackfriday.com e diretor do site Busca Descontos, que ajudou a implantar a data no Brasil, Juliano Motta, a expectativa é movimentar R$ 978 milhões, uma alta de 12% ante o ano passado. Mesmo assim, o número é conservador, afirma.

"Envolve a situação econômica atual, a política cambial e a confiança do consumidor. Porém, percebemos que as pessoas estão mais atentas às ofertas. Tivemos um crescimento de 28% na audiência do site já. Nos primeiros anos, houve quem realmente maquiasse preços, mas ninguém é burro. O varejo preparado se aproveitou disso para dar uma boa experiência aos clientes."

Pesquisas realizadas, por consultorias, no entanto, apontam gastos mais modestos, apesar de a intenção de compra permanecer elevada, na casa dos 70%. Segundo Motta, os produtos mais procurados devem ser os eletrônicos, seguidos pelos itens de informática. Os eletrodomésticos, aparelhos de telefonia e brinquedos também devem estar na preferência dos consumidores.

Dados divulgados pelo Google revelam que, dos internautas que compraram no Black Friday em 2014, 82% pretendem repetir o ato em 2015. Ainda de acordo com a empresa, o gasto médio será de R$ 1.003, aproximadamente o dobro do ano passado. O pico de transações deve ocorrer às 16h de sexta-feira (27), informou a empresa certificadora de pagamentos online Braspag.

Confira abaixo algumas ofertas da Black Friday 2015:

ALIMENTOS/HIPERMERCADOS

Kopenhagen

Produto: Clássicos da marca de chocolate (Nhá Benta, Lajotinha, Língua de Gato, Alfajores, Mini Kop e Tabletes)

Quando: 21 e 29 de novembro

Onde: Lojas físicas e pelo site

Desconto: Até 35%

Nespresso

Produto: cafeteiras, porta-cápsulas, cápsulas, xícaras e copos

Quando: quinta-feira, 26, até segunda-feira, 30

Onde: em lojas físicas até o dia 29 e na internet no dia 30

Desconto: Até 40%

Walmart

Produtos: Mais de 500 produtos, em todos os setores da loja, incluindo eletrodomésticos, alimentos e produtos de beleza

Quando: De segunda, 21, a sexta, 27

Onde: Todas as lojas físicas do Walmart Brasil - os hipermercados Big, HiperBompreço e Walmart; os supermercados Nacional, Mercadorama e Bompreço; as lojas TodoDia, Maxxi Atacado e Sam's Club.

Descontos: Não informa

Extra

Produtos: Diversos itens nas seções de eletro, têxtil, bazar, mercearia e perecíveis, além de itens sazonais de Natal

Quando: A partir das 22 horas do dia 26 até o fim da sexta-feira, 27

Onde: Lojas dos hipermercados, supermercados e minimercados

Descontos: Não informa

*Os postos Extra terão descontos no litro do combustível. As Drogarias Extra também terão descontos especiais em dermocosméticos, perfumaria e itens de higiene pessoal.

Pão de Açúcar

Produtos: Vinhos, destilados, carnes, queijos, chocolates, sorvetes importados, massas e itens para crianças (exclusivos para clientes do programa de relacionamento)

Quando: A partir das 22 horas da quinta-feira, 26

Onde: Lojas físicas e pelo site

Descontos: Até 50%

LIVRARIA

Livraria Cultura

Produto: livros, ebooks, DVDs, Blu-rays, música, games, brinquedos, papelaria e revistaria

Quando: segunda, 23, até segunda, 30

Onde: em lojas físicas e pelo site

Desconto: até 60%

MERCADO FINANCEIRO

Easynvest

Produto: títulos como LCI, LCA, LC e CDB

Quando: todo o mês de novembro

Onde: na internet

Desconto: maior rentabilidade nos investimentos. As taxas mudam a cada três ou quatro dias

TOV Corretora

Produto: cotação do dólar, euro e libra

Quando: quarta, 25, até segunda, 30

Onde: na internet

Desconto: não especificado

Ourominas

Produto: cotação do dólar

Quando: sexta, 27, das 9h às 17h30

Onde: pelo telefone 0800-773-7732

Desconto: será anunciado no dia por meio de redes sociais

MOTEL

Produto: pernoite em 70 motéis pelo Brasil

Quando: de 0h a 23h59 de segunda-feira, 30

Onde: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Veja a lista dos estabelecimentos participantes aqui.

Desconto: 50%

MÓVEIS E DECORAÇÃO

Tok & Stok

Produto: móveis, objetos de decoração e para a casa

Quando: meia-noite de sexta-feira, 27, até domingo, 29

Onde: em lojas físicas e pela internet

Desconto: de 30% a 70%

Mobly

Produto: móveis, objetos de decoração, cama, mesa e banho

Quando: meia-noite de quinta-feira, 26, até domingo, 29

Onde: no aplicativo para celulares e no site da loja

Desconto: de 30% a 80%

Saúde

Droga Raia, Farmácia Mix, Netfarma e Araújo

Produto: remédios, fraldas, cosméticos e itens de higiene pessoal

Quando: sexta-feira, 27, até domingo, 29

Onde: na internet

Desconto: de até 70%

VARIEDADES

Bento Store

Produto: marmitas, talheres, garrafas e bolsas térmicas

Quando: de segunda-feira, 23, até segunda-feira, 30

Onde: em lojas físicas e pela internet

Desconto: de até 60%

Mercado Livre

Produto: eletrônicos, moda, smartphones, casa, decoração, acessórios veiculares

Quando: quinta-feira, 26, até domingo, 29

Onde: na internet

Desconto: de até 80%

Imaginarium

Produtos: 35 itens variados, como amplificadores, almofadas, e cosméticos

Quando: Sexta-feira, 27

Onde: Lojas físicas de todo o País

Descontos: Até 70%

Ricardo Eletro

Produtos:Todas as seções, com destaque para linha branca (refrigeradores, fogões, lavadoras), portáteis (liquidificadores, batedeiras) e smartphones

Quando: A partir das 8 horas da quinta-feira, 26, até o dia 30 de novembro

Onde: Lojas físicas e pela internet

Desconto: Até 80%

VESTUÁRIO & ACESSÓRIOS

C&A

Produto: roupas, calçados, relógios, óculos, fones de ouvido

Quando: segunda-feira, 23, até domingo, 29. Segunda-feira, 30, somente online

Onde: em lojas físicas e pela internet

Desconto: de até 70%

Calvin Klein

Produto: underwear e linhas feminina, masculina e infantil

Quando: não especificado

Onde: na internet

Desconto: 25%

Pandora

Produto: braceletes, pingentes e kits para presente

Quando: não especificado

Onde: em lojas selecionadas e pela internet

Desconto: 30%

Netshoes

Produto: calçados e artigos esportivos

Quando: todo o mês de novembro

Onde: na internet

Desconto: de até 80%

Side Walk

Produto: calçados

Quando: sexta-feira, 27

Onde: lojas físicas

Desconto: compre dois pares e leve o terceiro

Joalheria Talento

Produto: joias

Quando: não especificado

Onde: em lojas selecionadas e pela internet

Desconto: de até 20%

Marisol

Produto: bermudas, saias, shorts, calças, jardineiras e vestidos

Quando: segunda-feira, 23, até domingo, 29

Onde: em lojas físicas e pela internet

Desconto: roupas citadas por no máximo R$ 39,90

Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre

Produto: calças, shorts, saias, vestidos e bermudas

Quando: segunda-feira, 23, até domingo, 29

Onde: em lojas físicas e pela internet

Desconto: roupas citadas por no máximo R$ 89,90

Chilli Beans

Produto: óculos e relógios

Quando: segunda-feira, 23, até domingo, 29

Onde: em lojas físicas e pela internet

Desconto: de até 50%

CNS

Produto: roupas masculinas

Quando: não especificado

Onde: lojas físicas

Desconto: não especificado

OQVestir

Produto: roupas femininas

Quando: quinta-feira, 26, e sexta-feira, 27

Onde: na internet

Desconto: de até 80%

Zattini

Produto: roupas, calçados, bolsas, acessórios

Quando: todo o mês de novembro

Onde: na internet

Desconto: de até 60%

VIAGEM

Beach Park

Produto: parque aquático em Fortaleza

Quando: sexta-feira, 27

Onde: pelo telefone (85) 4012-3030 e pela internet

Desconto: 20% de desconto na hospedagem com café da manhã ou meia pensão no Suítes Beach Park Resort, Wellness Beach Park Resort e no Oceani Beach Park Hotel. O desconto pode ser usado em reservas entre os dias 11/02/2016 e 26/05/2016, exceto nos feriados de Páscoa (24 a 27/03) e Tiradentes (21 a 24/04)

ViajaNet

Produto: passagens aéreas

Quando: a partir de segunda-feira, 23

Onde: na internet

Desconto: passagens aéreas a partir de R$ 59

Costa Cruzeiros

Produto: viagens pela América do Sul

Quando: sexta-feira, 27

Onde: pelo telefone (11) 2123-3677 e pelo site

Desconto: Até R$ 1480,00

Web Viagens

Produto: cruzeiros pelo litoral de SP e RJ

Quando: sexta-feira, 27

Onde: pelo telefone (11) 2123-3677 e pelo site

Desconto: Não informa