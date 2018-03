BlackRock está otimista com ações, vê retorno de até 8% nos EUA

Em relatório divulgado nesta terça-feira, no entanto, a gestora alertou investidores para que se preparem para uma correção iminente nos preços, depois dos ganhos acumulados no ano de 17 por cento pelo Standard & Poor's 500 e de mais de 60 por cento no índice MSCI de ações de emergentes.

A firma também expressou confiança de que as baixas taxas de crescimento e de inflação vão permitir que os bancos centrais mantenham as políticas monetárias expansionistas que vão alimentar as bolsas por vários anos.

"Não ficaríamos surpresos em ver algum tipo de correção que possa levar o S&P de volta ao nível de 950, mas seguimos confiantes em nossa previsão de 1.000 a 1.050 (pontos)", avaliaram o vice-chairman da BlackRock, Bob Doll, e o diretor-gerente, Curtis Arledge, no relatório.

O S&P 500 está operando ao redor de 1.050 pontos, depois de ter alcançado a mínima de 666 em março.

(Por Walter Brandimarte)