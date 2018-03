BlackRock informa participações em Pão de Açúcar e Copel

A BlackRock informa à Companhia Brasileira de Distribuição (CBD, Grupo Pão de Açúcar) que detém participação acionária de 8,95% das ações preferenciais classe A da empresa. Isso significa 5.847.846 ações PNA e 3.518.929 American Depositary Receipts (ADRs).

Após a fusão com o Barclays Global Investors, em 1º de dezembro de 2009, a administradora de investimentos vem comunicando as empresas no Brasil sobre suas participações societárias combinadas. Nesta quarta-feira, 16, também foi informada a participação na Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Segundo a administradora, a participação societária da BlackRock na Copel alcançou cerca de 6,09% das ações preferenciais, ao deter 3.453.026 PN e 4.364.163 American Depositary Receipts (ADRs). Em carta enviada à empresa, a BlackRock informa que o objetivo das participações é estritamente de investimento, sem intenção de alteração do controle.

A BlackRock também já havia anunciado investimentos na Vale, Petrobrás, AmBev, Oi, Lojas Renner e Copel. Na mineradora Vale, a participação é de 9,49% das ações preferenciais da empresa, o que equivale a 69.198.327 ações preferenciais classe A (PNA) e 130.995.040 American Depositary Receipts (ADRs). Já a Petrobrás informa que as participações societárias da BlackRock na estatal atingiram 6,16% das ações preferenciais. O montante equivale a 98.489.963 ações PN e 64.776.037 ADRs da Petrobrás.