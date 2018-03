Blair defende ampliar Conselho de Segurança com Brasil O primeiro-ministro britânico Tony Blair pediu neste sábado para o Conselho de Segurança das Nações Unidas incluir o Brasil, a Alemanha, o Japão, a Índia e nações africanas e muçulmanas para que se torne efetivo. Blair defendeu a urgência na mudança no atual sistema e disse que uma opção seria um mecanismo que permitiria aos países um status semipermanente, sem direito a veto. Ele disse também que era o caso de rever duas outras organizações mundiais, sugerindo a fusão do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, envolvendo mais países em desenvolvimento. Blair ainda pediu mudanças nas regras da União Européia e fez um alerta no Fórum Econômico Mundial de que se os conflitos no Sudão e na Somália não forem resolvidos, os efeitos serão sentidos mais adiante em outros lugares.