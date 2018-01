Blair e Lula discutiram assuntos econômicos relacionados à AL A assessoria de imprensa do primeiro-ministro britânico Tony Blair fez um breve comentário sobre a conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eles discutiram assuntos econômicos relacionados à América Latina, isso é tudo", disse à Agência Estado um dos porta-vozes de Blair. Lula vem fazendo uma série de contatos, por telefone, com chefes de Estado e de Governo para defender a proposta do governo brasileiro para mudanças no Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele já conversou com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, com os primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, e alemão, Gerhard Schröder, e o presidente francês, Jacques Chirac. Propostas brasileiras A proposta do governo brasileiro é de que todos os investimentos produtivos realizados por empresas estatais, Estados e municípios deixem de ser contabilizados como gastos na contabilidade pública e não apenas as despesas com infra-estrutura. Lula sugere também a criação de uma linha de crédito que funcionará como uma espécie de cheque especial que os países-membros do FMI poderão utilizar automaticamente em caso de choques externos.