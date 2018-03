Blair participará do Forum Econômico em Davos O governo britânico confirmou hoje que o primeiro-ministro Tony Blair vai participar da sessão de abertura do Forum Econômico Mundial, que será realizado em Davos a partir da próxima terça-feira. Durante o evento, que também contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Blair deverá detalhar a agenda do G8, grupo dos oito países mais industrialziados do mundo, cuja presidência rotativa está sendo ocupada pelo Reino Unido. O foco da palestra do chefe de governo britânico deverá ser o tema da mudança climática no planeta. Blair vai participar também de um seminário especial na quinta-feira, dia 28, intitulado "O G8 e a África: Retórica ou ação?", juntamente com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton; o presidente da Microsoft, Bill Gates; o vocalista do grupo de rock U2, Bono; e o presidente da África do Sul, Thabo Mbeki.