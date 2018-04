Blecaute eleva nível dos reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste O nível dos reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste ultrapassou ontem o limite inferior definido pelo governo para o período, a chamada curva-guia. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o volume de água nas barragens alcançou na noite de segunda-feira 43,67% da capacidade máxima. Esse nível está 0,28 ponto porcentual acima da curva-guia inferior e é necessário subir outros 6,72 pontos porcentuais para chegar ao nível da curva guia superior, o que dispensaria o uso da energia emergencial. No Nordeste, o nível dos reservatórios está 3,50 pontos porcentuais acima da curva-guia inferior e 11,18 pontos porcentuais abaixo da curva-guia superior. Ontem, o volume das barragens chegou a 32,27% da capacidade máxima. Blecaute - O apagão, que atingiu dez Estados e o Distrito Federal, ajudou a reduzir o consumo de energia ontem, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Nessas duas regiões, o consumo na segunda-feira foi de 20.703 MW médios, enquanto a média de consumo do mês de janeiro é de 21.505 MW médios. Esse gasto é 11,90% inferior à meta de consumo, que é de 23.500 MW médios. No Nordeste, o gasto de energia ontem foi de 4.988 MW médios para uma meta de consumo de 5.400 MW médios.