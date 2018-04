Blejer continua na presidência do BC argentino O porta-voz da presidência da Argentina, Eduardo Amadeo, afirmou nesta quarta-feira que o presidente do Banco Central, Mario Blejer, continuará no cargo. Segundo Amadeo, Blejer não impôs condições para continuar à frente do BC. O porta-voz desmentiu que haja um conflito entre Blejer e o ministro de Economia, Roberto Lavagna. "Não há enfrentamento e não se falou desse assunto", disse. "Em nenhum momento Blejer postulou sua renúncia, reafirmando sua vocação de continuar acompanhando o presidente", afirmou Amadeo.