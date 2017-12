Governo do Rio culpa bloqueio nas contas por atraso na data de pagamento dos servidores

RIO - O governo do Rio informou nesta segunda-feira, 8, que recentes decisões judiciais e um bloqueio de R$ 95 milhões pelo Tesouro Nacional inviabilizaram a divulgação do calendário de pagamentos do mês de março de servidores ativos, inativos e pensionistas. Cerca de 208 mil trabalhadores do Estado ainda não receberam os vencimentos de março, num total de R$ 581 milhões líquidos.

"A Secretaria de Estado de Fazenda esclarece que as recentes decisões judiciais e do Tesouro Nacional, de arrestos e bloqueios nas contas do Estado, somadas à frustração nas receitas de tributos, inviabilizaram a divulgação do calendário", informou em nota.

Cerca de 260 mil servidores ativos, inativos e pensionistas já tiveram os pagamentos de março depositados integralmente, o que representa um total de R$ 1,034 bilhão líquido. Em situação de calamidade, o Estado do Rio tem pagado com atrasos os salários dos funcionários públicos.

De acordo com a Fazenda do Rio, o bloqueio do Tesouro deve ocorrer entre hoje e amanhã. "A equipe do Tesouro Estadual está refazendo as contas e projeções de receitas, procedimento determinante para a definição e divulgação do calendário do pagamento de março para quem não recebeu", diz a nota.