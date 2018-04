Blue chips sustentam índice no azul em sessão volátil A Bovespa fechou a sessão desta quinta-feira de volatilidade e baixo volume financeiro com leve alta, apoiada nos ganhos das ações de empresas de commodities. O Ibovespa subiu 0,14 por cento, aos 39.730 pontos. O principal índice da bolsa paulista oscilou entre alta de 1,9 por cento e queda de 0,1 por cento. O giro de negócios do pregão totalizou 2,85 bilhões de reais, o segundo menor em fevereiro. O avanço das blue chips ajudou a sustentar o Ibovespa para cima. Petrobras, a reboque da disparada de 14 por cento na cotação do barril do petróleo, avançou 1,58 por cento, a 26,30 reais. Já Vale valeu-se da recuperação nos preços dos metais para subir 0,61 por cento, a 29,79 reais. Os investidores também repercutiram a divulgação de resultados do quarto trimestre, o que provocou queda de Gerdau, mas valorização de Banco do Brasil e Usiminas. Nas bolsas de Nova York, o índice Dow Jones teve a maior queda desde o fim de 2002, em meio ao continuado pessimismo do mercado com os bancos e com a recessão nos Estados Unidos. (Reportagem de Aluísio Alves; Edição de Vanessa Stelzer)