BM&F bate marca de 2 bilhões de contratos negociados A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) bateu a marca histórica de 2 bilhões de contratos negociados em seus pregões desde o início de suas atividades, em janeiro de 1986. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da instituição por meio de nota à imprensa. O negócio que marcou o recorde, de acordo com a assessoria, foi realizado entre as corretoras Ágora (compradora) e Fator (vendedora), às 12h16, no mercado futuro de Índice Bovespa (Ibovespa). O vice-presidente da BM&F, Renato Junqueira afirmou que "o desafio da BM&F é de nos próximos três anos atingir mais um bilhão de contratos". Ainda de acordo com a nota, a bolsa comemorou seu primeiro bilhão de contratos depois de 15 anos de negociações, registrada no pregão de 24 de outubro de 2001, às 15h40, no mercado futuro de dólar. "A marca histórica do segundo bilhão veio apenas seis anos depois (após 2 mil dias corridos)." Neste ano, até esta segunda-feira, a BM&F negociou diariamente 1,5 milhão de contratos, em média, baseados em taxas de juro e câmbio, índice de ações, commodities agropecuárias, entre outros. O número é quase quatro vezes superior à média diária negociada em 2001, de 397,4 mil contratos.