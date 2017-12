BM&F: bolsas tendem a realizar fusões O presidente da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), Manoel Felix Cintra Neto, diz que as bolsas do mundo todo tendem a realizar fusões e parcerias de forma a reduzir custos operacionais diante das alternativas oferecidas pelos sistemas de comércio eletrônico. A BM&F participa do sistema Globex, que interliga os mercados futuros de Chicago, Paris, Montreal, Singapura e Madri. Cintra Neto diz que a instituição está trabalhando também com "orçamento lucro zero", ou seja, as taxas cobradas dos investidores nas operações são apenas para pagar os custos operacionais da entidade. Ele lembra que a Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos -, a Bolsa de Londres e a de Frankfurt anunciaram na segunda-feira passada a intenção de fusão. O conjunto formado pelas três bolsas irá competir com outros eixos já anunciados ou em formação: o grupo euro-americano formado pelo Nyse - Bolsa de Valores de Nova Iorque - em conjunto com as bolsas de Paris, Bruxelas e Amsterdam; o grupo Virt-x, que inclui a bolsa eletrônica independente de Londres "Tradepoint" e a bolsa de Zurique e Jiway, outro grupo menos conhecido formado pelo Morgan Stanley Dean Witter e a OM, que controla a bolsa de Estocolmo.