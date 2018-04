BM&F Bovespa registra lucro de R$235,6 mi no 3o trimestre A BM&F Bovespa anunciou nesta terça-feira lucro líquido de 235,6 milhões de reais no terceiro trimestre. Em igual período do ano passado, o lucro pro forma foi de 204,3 milhões de reais. O lucro líquido ajustado, que desconsidera os efeitos de amortização, foi de 315,9 milhões de reais de julho a setembro. A instituição apurou receita líquida de 404,68 milhões de reais no período ante 360,79 milhões de reais um ano atrás. O resultado operacional foi um lucro de 267,5 milhões de reais frente a 215,2 milhões de reais no terceiro trimestre de 2007. A fusão entre Bolsa de Mercadorias & Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo foi aprovada em maio deste ano, formando uma das maiores bolsas do mundo.