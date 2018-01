BM&F começa a negociar dólar à vista Com uma chuva de papel impresso simulando dólares, começou a funcionar hoje, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), um novo sistema de compra e venda de dólares. Trata-se do pregão de ´dólar pronto´, um sistema de negociações com dólar à vista, em que corretoras e bancos participam de uma roda de negociação de viva-voz na Bolsa. Os clientes interessados em comprar e vender dólar - muitos deles importadores e exportadores - apresentam suas propostas a uma corretora ou banco, a qual enviará uma ordem a seu operador no pregão da BM&F para que o pedido do cliente seja ofertado. Até ontem, as operações com dólar à vista funcionavam apenas no mercado interbancário de câmbio. Neste mercado, as operações são realizadas entre bancos e corretoras autorizadas pelo Banco Central, sem intermediações. O mercado de dólar à vista movimenta por dia aproximadamente US$ 1,5 bilhão. A BM&F espera que esse volume dobre no primeiro ano de funcionamento da roda de pronto. Atualmente, existem cerca de 100 instituições (bancos e corretoras) autorizados pelo banco central a contratar operações de câmbio, 70 dos quais são ativos no mercado interbancário. A criação da roda de dólar pronto traz vantagens para o mercado cambial, segundo a BM&F, como a aplicação dos mecanismos de fiscalização, monitoração e controle dos pregões. São características que representam um avanço em relação às transações que ocorrem hoje. Adicionalmente, este novo produto deverá trazer crescimento do volume negociado (maior liquidez); maior eficiência no processo de formação de preços; e significativa redução dos riscos operacionais e de mercado. Controle da clearing Na roda viva-voz de dólar pronto da BM&F, o acesso às operações será exclusivo às corretoras e bancos associadas à Bolsa que, simultaneamente, sejam autorizadas a intermediar operações de câmbio nos termos da legislação cambial vigente. Além disso, o Conselho de Administração da BM&F criou condições para as corretoras não-associadas, que nos últimos tempos vêm operando neste mercado, participarem da roda de dólar pronto. Estas corretoras executarão ordens dos participantes deste mercado, ou seja, os bancos autorizados a operar no mercado de câmbio pelo Banco Central. As liquidações das operações de dólar pronto realizadas no pregão serão feitas exclusivamente pela Clearing de Câmbio BM&F - setor da bolsa responsável pelo registro, compensação e liquidação das operações. Rodas de euro e iene O presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros, Manuel Cintra Neto, prevê a criação das rodas de euro e iene ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo ele, assim que os negócios da roda de câmbio pronto tiverem consolidados, a BM&F "imediatamente" lançará essas novas rodas. Embora elas ainda não tenham recebido a aprovação final do Banco Central, "os entendimentos estão muito avançados."