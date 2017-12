BM&F inicia no dia 14 negociações de títulos públicos no Sisbex A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) iniciará no dia 14 de maio negociações de títulos públicos federais, estaduais e municipais no Sisbex, sistema eletrônico de negociação de títulos públicos. A instituição criou uma clearing de ativos especialmente para esse fim, para a qual direcionou R$ 100 milhões para garantia às negociações. O presidente da BM&F, Manoel Felix Cintra Neto, disse que a expectativa é de um volume diário de negócios entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões. Segundo ele, a estimativa toma por base as emissões atuais de títulos públicos federais e as expectativas do Tesouro e do Banco Central em relação a esse mercado. Ele acredita que, com o desenvolvimento do Sisbex, os negócios poderão chegar a R$ 100 bilhões diários. As negociações estarão disponíveis no site da BM&F, na tela da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que foi adquirida pela instituição em 2002. Início foi na Bolsa do Rio O Sisbex foi instalado inicialmente pela Bolsa do Rio em 2000, depois que os negócios com ações foram transferidos para a Bovespa. Até 2002, os títulos públicos estavam disponíveis para negociações no Sisbex, mas não houve a liquidez esperada porque, segundo Cintra Neto, não havia uma clearing para dar garantia aos negócios e, ainda, o sistema não estava adaptado às necessidades e características do mercado brasileiro. O presidente da BM&F explicou que o Sisbex foi o principal motivo para a aquisição da Bolsa do Rio, em 2002. A partir daí, foi iniciado uma reformulação do Sisbex, que foi discutida com as instituições financeiras, o Tesouro e o Banco Central. "Se o mercado ganhar a liquidez esperada em títulos públicos, poderá ocorrer redução dos juros", acredita o presidente da BM&F.