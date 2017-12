BM&F lança centro de ensino a distância A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) lança, no próximo dia 11 de setembro, seu Centro de Ensino a Distância, o CEAD. O "C@mpus BM&F" é um portal de ensino via Internet, administrado por software específico Universite e implantado na estrutura de sistemas da Bolsa para uso interno e externo. Faculdades e universidades poderão se utilizar da ferramenta disponibilizada pela BM&F, a partir de apresentação de proposta a ser analisada pelo Conselho de Administração da Bolsa. Duas propostas já foram aprovadas, a das Faculdades de Campinas (Facamp) e a da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O projeto da Facamp entra no "C@mpus BM&F" já em setembro.