BM&F lança sistema de atendimento ao exportador do RJ A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) inaugurou hoje um sistema de atendimento ao exportador na Bolsa do Rio. O sistema consiste em um call center (08007022334). Numa primeira fase, os exportadores terão informações sobre dúvidas operacionais relativas a vendas externas, como legislação. Em segunda fase, o sistema vai ajudar a identificar mercados e a promover produtos. O presidente da BM&F, Manoel Felix Cintra Neto, disse que o serviço foi criado a partir de solicitação do governo do Rio, com o objetivo de alavancar as exportações das pequenas e médias empresas fluminenses. Ele disse também que é objetivo da BM&F desenvolver, na Bolsa do Rio, sistemas para negociação de contratos de energia elétrica, de derivados de petróleo e produtos ambientais. Segundo Cintra Neto, os produtos ambientais no mercado de capitais já despontam com liquidez nos Estados Unidos e poderão ser desenvolvidos com sucesso no Rio. Participação agrícola A BM&F pretende elevar a participação do mercado agrícola no seu volume de negócios dos atuais 2% para 5%. Cintra Neto disse que esse novo patamar poderá ser alcançado em cinco anos. Segundo ele, o aumento previsto do intercâmbio comercial do Brasil com a China deverá ser um dos principais fatores de realização desse objetivo. Ele explicou que a principal liquidez mundial do mercado financeiro vinculado a produtos agrícolas está nos Estados Unidos, que começou a desenvolver esse mercado em 1848. No Brasil, segundo ele, o mercado só começou a ganhar corpo a partir do início da estabilidade econômica, em 1994.