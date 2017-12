BM&F obtém autorização para criar banco comercial O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a Bolsa de Mercadorias e Futuros a abrir um banco comercial. O banco ficará sob controle societário direto da bolsa e poderá atuar exclusivamente no desempenho de funções de liquidante e custodiante, prestando serviços à bolsa e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações realizadas. Segundo o diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, o banco comercial da BM&F não poderá fazer captações junto ao público. No entanto, as instituições-membros da BM&F e as que participam de negociação na Bolsa poderão ter contas no banco. Além de fazer o trabalho de liquidação financeira das operações, o banco terá a função de ser depositante de todos os ativos depositados em garantia nas operações da BM&F. Na avaliação de Darcy, a criação do banco comercial reduzirá custos para a BM&F e segue o modelo internacional adotado em outros países. "Dá mais segurança aos participantes do mercado, principalmente às instituições menores", afirmou o diretor do BC. Segundo ele, o banco comercial contribuirá também para a redução do risco de mercado. "O banco vai operar de acordo com as regras prudenciais corretas. Há benefícios para o mercado", justificou Darcy. Com a aprovação do voto do CMN, a BM&F, segundo Darcy, poderá imediatamente solicitar ao Banco Central o pedido de constituição do banco. O capital mínimo para a abertura do banco é de R$ 20 milhões. O diretor informou também que o voto aprovado pelo CMN estende a possibilidade de abertura de banco comercial para qualquer bolsa de mercadoria e futuros que for constituída no Brasil. Uma resolução do Banco Central do ano passado determina a obrigatoriedade que todos os bancos constituídos no Brasil terem uma holding controlando a instituição. Mas Sérgio Darcy explicou que no caso da BM&F o CMN entendeu que por ser esta uma instituição fiscalizada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários poderia tornar desnecessária a criação da holding. Consultada a respeito, a CVM manifestou-se favoravelmente ao projeto de criação do banco comercial pela BM&F.