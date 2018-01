BM&F propõe passo para a moeda única do Mercosul O presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), Manoel Felix Cintra Neto, em reunião hoje com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, apresentou projeto de formação de uma câmara de compensação entre real e peso. Segundo Cintra Neto, esse seria o primeiro passo para a formação de uma moeda única do Mercosul, que já foi anunciada como um dos objetivos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o presidente da BM&F, Meirelles viu a proposta com simpatia e recomendou a formação de um grupo de estudos entre técnicos do Banco Central do Brasil, da Argentina e da BM&F. O projeto de transformar a BM&F em uma "clearing" (câmara de compensação) tem como objetivo reduzir a dependência dos países em relação ao dólar. A câmara de compensação da BM&F possibilitará que os exportadores brasileiros recebam em dólar e os importadores paguem em peso, sem a necessidade de financiamento em dólar. Cintra Neto explicou que, nos últimos quatro anos, o comércio Brasil-Argentina envolveu, em média, US$ 8 bilhões anuais, e teve queda em 2002 devido ao corte de financiamentos internacionais em dólares para os dois países. De acordo com ele, a BM&F criou a sua clearing em maio de 2002 para se adaptar ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) e para realizar operações entre dólar e real. Cintra Neto ressaltou que a tecnologia adquirida possibilita agora operar com novas moedas e reproduzir o mesmo modelo para outros países da América do Sul. Ele afirmou que para o sistema entrar em operação é necessária a autorização do Banco Central do Brasil e o da Argentina. Ontem, o presidente da BM&F esteve reunido com a diretoria do Banco Central da Argentina e há a disposição de se adotar a câmara de compensação da BM&F como forma de reduzir a dependência de financiamentos em dólares e ativar o comércio entre os dois países.