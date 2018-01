BM&F quer assumir liquidação de negócios no Mercosul O presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F), Manoel Félix Cintra Neto, disse que a instituição está se preparando para se transformar na ?clearing? (câmara de liquidação de negócios) do Mercosul. Ele disse que já informou a intenção ao governo Lula, no Conselho Nacional de Desenvolvimento. Ele declarou que, até o final deste mês, deverá se reunir com o banco central argentino para oferecer a tecnologia da BM&F em liquidação de moeda estrangeira. O objetivo é que as operações internacionais entre os dois países fiquem independentes do dólar. A liquidação de operações de exportações e importações entre o Brasil e a Argentina seria liquidada pela moeda local, sem necessidade de troca pelo dólar. Segundo ele, 80% das transações da América do Sul não dependem do dólar. Manoel Felix Cintra Neto disse que a entidade pretende lançar, ainda neste primeiro semestre, contratos de negociação à vista de moeda. Atualmente, os contratos envolvem os negócios futuros de câmbio. Ele informou, também, que está em negociação com a bolsa argentina para uma joint-venture, e lançar produtos para o Mercosul. Essas negociações se desenvolvem neste mês de janeiro. Manoel Félix Cintra Neto disse que a BM&F recebeu qualificação do Fundo Monetário Internacional (FMI) pelo trabalho de gerenciamento de riscos. Ele destacou que isso deve contribuir para melhorar a qualidade do Risco Brasil. Ao final do ano passado, dirigentes da Bolsa de Mercadoria e Futuros fizeram apresentações para 180 administradores de risco em Nova York e estiveram em Washington, para visitar o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. O resultado é que a missão do FMI visitou a BM&F e concedeu uma chancela de qualidade como instituição administradora de riscos. A BM&F realiza operações de garantias da ordem de R$ 78,8 bilhões. Cintra Neto acredita que essa chancela internacional deva colaborar para que diminua o risco para captação internacional brasileira. Produção agrícola O presidente da BM&F disse ainda que apresentou ao governo um estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, e da Fundação Getúlio Vargas, que mostra a possibilidade de dobrar a produção agrícola brasileira, atualmente de 100 milhões de toneladas, com a expansão da fronteira agrícola. O estudo foi financiado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros. O estudo mostra que uma saída para o Oceano Pacífico incrementaria a produção agrícola e permitiria ampliar as exportações para a Ásia. O financiamento do projeto seria realizado pela iniciativa privada, envolvendo recursos de US$ 9 bilhões. Ele disse que para isto deveria contar com acordos de fronteiras com os países andinos. Ele destacou, também, que a produção de soja e outros produtos agrícolas permitiria que o Brasil passasse a ser superavitário em seqüestro de carbono. Ele afirmou que, ao dobrar a produção agrícola haveria uma redução da poluição até superior ao papel desempenhado, hoje, pela Amazônia; e colocaria o Brasil enquadrado nas disposições ambientais da Convenção de Kyoto (Japão). Educação A instituição se prepara também para criar um instituto educacional que fornecerá cursos e MBA em finanças, especialmente para o mercado de derivativos. A BM&F avalia também a possibilidade de criar uma faculdade. Atualmente a entidade realiza cursos presenciais e MBA para jornalistas em convênio de Laboratório de Finanças da Universidade de São Paulo (USP). A BM&F também já atende 1,37 mil alunos e mantém 550 alunos em projetos de ensino à distância, atendendo a estudantes do Brasil e do exterior por meio da Internet.