BM&F quer lançar contrato futuro de ADR A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pretende lançar ainda este ano um contrato futuro de American Depositary Receipts (ADRs) - certificado emitido por bancos norte-americanos que representa ações de uma empresa fora dos Estados Unidos. O presidente da BM&F, Manoel Félix Cintra Neto, adiantou hoje que a operação aguarda apenas autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN). A intenção é lançar dois modelos de contratos. O primeiro seria baseado em uma cesta de ADRs de empresas brasileiras e o segundo englobaria também ADRs de companhias da América Latina. Cintra Neto explicou que o produto é uma demanda do mercado financeiro, principalmente agora que a BM&F busca uma postura mais internacional. As conversas entre a Bolsa e o governo começaram há um ano e meio, com reuniões entre Cintra Neto e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Veja mais informações sobre contratos futuros negociados na BM&F no link abaixo.