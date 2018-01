BM&F solicita formação de câmara de liquidação de moedas O presidente da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), Manoel Félix Cintra Neto, reivindicou hoje ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, autorização para criar uma clearing (câmara) de liquidação de moedas. O objetivo, segundo Cintra Neto, é possibilitar que os negócios entre Brasil e Argentina, por exemplo, possam ser realizados sem a utilização do dólar. De acordo com ele, haveria ganhos para todo o Mercosul de liquidações diretas de operações entre moedas de países da região. Meirelles disse que em tese a idéia é "boa" e que a internacionalização da economia é um dos caminhos, ampliando a abertura ao comércio exterior. Ele disse que São Paulo tem potencial de se tornar um centro internacional de liquidação de moedas da América do Sul. Mas, segundo o presidente do BC, o assunto precisa ser melhor analisado. Cintra Neto comentou que o BC deveria também utilizar mais os mercados futuros como mecanismo de proteção em suas operações. Meirelles preferiu não antecipar qualquer decisão a respeito da questão pelo Banco Central.