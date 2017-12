BM&F suspende negócios de contratos futuros de C-Bonds Diante da possibilidade de o Tesouro Nacional exercer seu direito de recompra de C-Bonds ? o título da dívida externa mais negociado no Exterior -, o que poderia retirar boa parte dos volumes desses títulos ou mesmo extingui-los do mercado, a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) decidiu suspender a partir de hoje as negociações de contratos futuros dos títulos com vencimento posterior a abril. Em comunicado enviado esta manhã aos associados, a BM&F alerta que a baixa liquidez causada por uma eventual recompra "acarretaria dificuldades ao processo de apuração de preços de referência utilizados na marcação a mercado dos ajustes e na liquidação do contrato futuro no vencimento". A suspensão valerá até que se tenha uma definição mais clara por parte do Tesouro Nacional sobre a opção de recompra do C-Bond. Essa recompra, ao par, pode ocorrer somente nas datas de pagamento de cupom do título, nos dias 15 de abril e 15 de outubro, e deve ser anunciada no mínimo com 30 dias de antecedência. Às 10h40, o C-Bond era negociado em Nova York a 100,625 cents de dólar, com alta de 0,49%.