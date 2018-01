BM&F terá horários especiais em dias dos jogos do Brasil A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BM&F) emitiu um ofício circular sobre o funcionamento da Clearing de Câmbio e da roda de dólar pronto, nos dias de jogos da seleção do Brasil na Copa do Mundo, em dia útil, atendendo a comunicado do Banco Central: Clearing de Câmbio - As operações de câmbio negociadas no mercado interbancário para contratação com a Clearing de Câmbio deverão ser registradas na transação PCAM383 do SISBACEN nos horários estabelecidos pelo BACEN: -Registro pelo banco comprador: até as 14:00; -Confirmação pelo banco vendedor: até as 14:15; -Confirmação pela Clearing de Câmbio: até as 14:30. Quanto ao Dólar Pronto, o esquema de funcionamento é o seguinte: Com a alteração do horário de registro de operações na transação PCAM383, o horário de funcionamento da roda de dólar pronto ficará assim: -Início das operações: 09:00; -Término das operações: 13:30.