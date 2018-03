BM&FBovespa assina protocolos de intenções com Nasdaq

Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a parceria abrange o desenvolvimento de um sistema de roteamento de ordens entre as duas bolsas para que investidores internacionais conectados à plataforma da Nasdaq possam enviar ordens de compra e venda de ações no sistema da BM&FBovespa e vice-versa.

Também faz parte do compromisso o desenvolvimento de um acordo para que a BM&FBovespa ofereça às companhias abertas brasileiras, sem exclusividade, os preços dos ativos negociados na bolsa brasileira de forma eletrônica, e para que a Nasdaq distribua internacionalmente, sem exclusividade, os preços dos ativos negociados na bolsa brasileira.

Segundo o comunicado, também está previsto um acordo para que a BM&FBovespa ofereça às companhias abertas brasileiras produtos e serviços desenvolvidos pela Nasdaq "destinados a apoiar e facilitar as atividades de tais companhias, tais como de relação com investidores, de estruturação e assessoria aos conselhos de administração, de comunicação com o mercado e com os analistas."

A BM&FBovespa informou ainda que permanece avaliando, em conjunto com a Nasdaq, oportunidades de cooperação na área de tecnologia.

Em 26 de agosto, as bolsas anunciaram o início das discussões para uma parceria estratégica, comercial e tecnológica. As negociações, em caráter exclusivo, tinham previsão de durar 60 dias. O acordo de exclusividade foi renovado e deve vigorar até 31 de dezembro, segundo o comunicado.

A BM&FBovespa é líder na América Latina e uma das maiores bolsas em valor de mercado do mundo. O grupo Nasdaq OMX é uma das maiores bolsas de ações em volume financeiro negociado e sua tecnologia suporta as operações de mais de 70 bolsas, clearings e organizações depositárias de títulos em mais de 50 países, de acordo com o comunicado.