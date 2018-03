BM&FBovespa e Nasdaq assinam acordo estratégico e comercial

A BM&FBovespa anunciou na noite de segunda-feira, 28, que firmou com a Nasdaq OMX uma parceria estratégica e comercial de serviços e produtos. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a parceria abrange o desenvolvimento de um sistema de roteamento de ordens entre as duas bolsas para que investidores internacionais conectados à plataforma da Nasdaq possam enviar ordens de compra e venda de ações no sistema da BM&FBovespa e vice-versa.

"O sistema acima referido será desenvolvido de forma autônoma e independente pela Nasdaq OMX (...) e será inaugurado somente após a concessão de quaisquer autorizações necessárias dos órgãos reguladores do Brasil e dos Estados Unidos", informou a nota.

Também faz parte da parceira o desenvolvimento de um sistema para que a BM&FBovespa ofereça, sem exclusividade, os preços dos ativos negociados na bolsa norte-americana de forma eletrônica, e para que a Nasdaq distribua internacionalmente, sem exclusividade, os preços dos ativos negociados na bolsa brasileira.

Segundo o comunicado, também está previsto um mecanismo para que a BM&FBovespa ofereça às companhias abertas brasileiras produtos e serviços desenvolvidos pela Nasdaq "destinados a apoiar e facilitar as atividades de tais companhias, tais como de relação com investidores, de estruturação e assessoria aos conselhos de administração, de comunicação com o mercado e com analistas."

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa é de que a implementação desses sistemas seja feita no decorrer de 2010, informou o comunicado. A BM&FBovespa disse ainda que permanece avaliando, em conjunto com a Nasdaq, oportunidades de cooperação na área de tecnologia.

A BM&FBovespa é líder na América Latina e uma das maiores bolsas em valor de mercado do mundo. O grupo Nasdaq OMX é uma das maiores bolsas de ações em volume financeiro negociado e sua tecnologia suporta as operações de mais de 70 bolsas, clearings e organizações depositárias de títulos em mais de 50 países.