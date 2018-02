BMG reduz juros a aposentados e funcionários públicos do Rio O Banco BMG informou nesta quinta-feira, por meio de nota, que reduziu as taxas de juros praticadas aos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e aos funcionários públicos do Estado e do município do Rio. Segundo a nota, para os aposentados, a taxa caiu para 2,80% ao mês, ficando abaixo do teto máximo estabelecido pelo governo, fixado em 2,86%. Para os servidores, a taxa caiu para 2,75% e é hoje uma das menores do País, segundo o banco. O juro anterior era de 3,05% ao mês. O banco reiterou que pretende dar ênfase nesse tipo de crédito, sobretudo no financiamento com desconto em folha de pagamento com prazo de 36 meses. "O BMG foi pioneiro em mudar a lógica do financiamento ao consumo, sem burocracia ou exigências absurdas. Para isso, adotou uma estratégia de atuação com foco bem definido, elegendo as operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento como seu principal produto", afirma a nota.