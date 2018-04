BMG rendeu lucros e processos O banco BMG, principal negócio do grupo de Flávio Pentagna Guimarães, é frequentemente associado a rumores de compra por bancos maiores - já esteve, pelo menos, na mira do Itaú. Guimarães é bem menos falante quando se trata do seu banco, mas faz questão de dizer que o negócio não está à venda. "Não, mesmo", afirma. O BMG ganhou mercado e os holofotes quando se tornou a primeira instituição no País a ser credenciada pelo INSS, em 2003, para fazer empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. As relações com o governo, porém, também renderam processos judiciais. O BMG esteve no centro do escândalo do Mensalão, em 2005, acusado de ter feito empréstimos milionários ao Partido dos Trabalhadores e às empresas do publicitário Marcos Valério sem exigir as garantias adequadas e sem observar as normas do Banco Central ou mesmo as normas internas do banco. Flávio Pentagna Guimarães, o filho Ricardo Annes Guimarães e outros dois executivos do BMG acabaram denunciados por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. A ação penal ainda corre no Supremo Tribunal Federal. O banqueiro não comenta o assunto.